＜ソニー・オープン・イン・ハワイ3日目◇17日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーの2026年開幕戦は第3ラウンドが進行中。松山英樹は7バーディ・2ボギーの「65」で回り、トータル6アンダー・17位タイまで伸ばした。【写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英樹のスイング3パットのボギー発進としたが、2番でバウンスバック。2度の連続バーディで前半で4つ伸ばして折り返す。後半は伸ばしあぐ