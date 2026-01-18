あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……乙女座あなたの支えが、好きな人にとっての希望になる日です。寄り添うだけでなく、実際に手を差し伸べることで、深い信頼が育っていくでしょう。小さなことでも、あなたの優しさはしっかり伝わります。自然体でいることが、愛を育てる秘訣です。★第2位……牡牛座頼りにさ