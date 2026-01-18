お笑いコンビ・中川家の礼二が１５日付で自身のＳＮＳを更新。超豪華寝台列車に乗車したことを報告した。「先日、ＴＷＩＬＩＧＨＴＥＸＰＲＥＳＳ瑞風に乗ってきました！車窓から望む美しい景色、美味しい食事、懐かしさも感じる車内、下関〜京都まで贅沢な旅でした」と投稿。展望デッキやホームで楽しげな表情を浮かべる様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「めっちゃ嬉しそうなお顔ですね♪」「少年みたいで