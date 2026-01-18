福岡市の高島市長は、2026年12月で4期目の任期満了を迎えます。FBSの単独取材で、これまで15年の市政運営、そして今後について語りました。FBSの単独インタビューに応じた高島市長。4期目の市政運営について自身の評価を尋ねました。■高島市長（51）「なるほど、ちょっと待って。正直を言うと、どこからが4期目だったかなと。」4期15年、一貫して取り組んできた市民生活の向上には、一定の手応えを感じているといいます。■