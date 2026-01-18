冬の食卓に並ぶと、季節の深まりを感じさせてくれる「ブリ」。成長とともに名前が変わる出世魚として知られ、古くから正月料理や祝いの席に欠かせない存在として親しまれてきました。今回は、寒ブリならではの特徴やおいしく食べるコツに加え、富山県・氷見に伝わる縁起の良い風習「嫁ブリ」についても解説。記事後半では、ブリの人気レシピ3選をピックアップしましたので、合わせてチェックしてみてくださいね。■寒ブリとブリの