【エルサレム共同】イスラエル首相府は17日、トランプ米政権がパレスチナ自治区ガザの和平計画「第2段階」移行を受けて16日に公表した戦後統治の枠組みを巡り「イスラエルとの調整が不十分だ」との声明を発表した。イスラエルが最大の支援国、米国に不満を示すのは異例。ネタニヤフ首相はサール外相に対し、ルビオ米国務長官と連絡を取るよう指示した。イスラエル首相府は詳細を説明していないが、公表された人選にトルコのフ