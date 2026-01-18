【ロンドン共同】トランプ米大統領が米国のデンマーク自治領グリーンランド領有に反対する欧州8カ国からの輸入品に関税を課すと表明したことを受け、欧州首脳らは17日、一斉に反発した。スターマー英首相は北大西洋条約機構（NATO）加盟国に関税圧力を加えようとする判断は「完全に間違っている」と強調。米政権と直接対話する意向を示した。フランスのマクロン大統領はX（旧ツイッター）で「関税による脅しは受け入れられな