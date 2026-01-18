世界の中でも婚外子比率が非常に低い国、日本。非婚カップルによる出産でも法的な保護を受けられる欧米諸国に比べて日本は遅れているように思われがちだが、実はそういうわけではない。統計の専門家が、日本の結婚制度の特徴を解説する。※本稿は、統計データ分析家の本川裕『統計で問い直す はずれ値だらけの日本人』（星海社新書）の一部を抜粋・編集したものです。世界の中でも特異な日本の婚外子比率の低さ日本の男女関係の