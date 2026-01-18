プロ・リーグ 25/26の第21節 サンジロワーズとメヘレンの試合が、1月18日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、プロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、マ