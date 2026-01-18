ラ・リーガ 25/26の第20節 ベティスとビリャレアルの試合が、1月18日05:00にエスタディオ・ベニート・ビジャマリンにて行われた。 ベティスはパブロ・フォルナルス（MF）、エセキエル・アビラ（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を