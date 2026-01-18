ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回はとあるテレビ局の社員食堂で働いてみた。食器洗いを任されたけど、業務の説明はなんだか曖昧。今日の現場、不穏な予感がする……。（ライターみやーんZZ）連載『タイミーさんが見た世界』をフォローすると、最新記事の更新をメールでお知らせします。社員食堂でスキマバイト！洗い場担当を任命されたが…