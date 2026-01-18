【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月18日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストにお笑いコンビ・アンタッチャブルと水卜麻美アナウンサーが登場。 満を持してコンビで参戦のM-1王者と食いしん坊アナウンサーが、ご褒美グルメを目指してSixTONESとガチンコ対決を繰り広げる。 GOスト3度目の登場となるテキトー男・アンタッチャブル山崎弘也を「ザキヤマさん、来すぎです！」と笑顔で迎えるSi