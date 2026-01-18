高市早苗首相の「台湾有事」発言後、対日批判を強めている中国メディアは日本が改定する安全保障3文書の柱の一つの「太平洋の防衛強化」をやり玉に挙げた。この中では専門家の「日本には米国との同盟関係を深めると同時に自国の『再軍事化』を加速する意図がある」との見方を紹介した。安保3文書は安保政策の指針「国家安全保障戦略」、目標と達成の手段を示す「国家防衛戦略」、防衛装備品の調達方針や経費総額を定める「防衛力整