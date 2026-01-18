女優の南沙良（23）が17日に放送された日本テレビ「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・56）に出演。番組のエンディングで共演者が「大ファン」だったことを告白した。番組の最後にMCの所ジョージから「いかがでしたか?」と感想を求められた南は「個人的な…アレなんですけど…」と切り出した。続けて「私、木村昴さんの大ファンで!」と、隣の席で共演した声優・木村昴のことが大ファンだと告白した。突然のカミングア