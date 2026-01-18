【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）第５戦は１７日、スイスのラークスで決勝が行われ、女子は１６歳の工藤璃星（りせ）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位に入った。男子の日本勢最高は平野流佳（ＩＮＰＥＸ）の５位。ミラノ・コルティナ五輪前最後のＷ杯を終え、代表を確実にした顔ぶれが出そろった。男子は２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、戸塚優