アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドで、トランプ氏に抗議する大規模なデモが行われました。記者「アメリカ領事館の前に住民が集まっています。グリーンランドの旗を掲げ、グリーンランドは売り物ではないと訴えています」グリーンランドの中心都市ヌークで17日、トランプ大統領によるグリーンランド領有に反対するデモが行われ、自治政府のニールセン首相らが参加しました。グリーンランド