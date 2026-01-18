街に集まったデモ隊＝8日、イラン・テヘラン（ゲッティ＝共同）【テヘラン共同】トランプ米大統領は反政府デモが起きたイランに対し「新しい指導者を探す時だ」と訴え、最高指導者ハメネイ師の交代を求めた。イラン指導部について「弾圧と暴力」に頼って統治していると批判した。ニュースサイトのポリティコが17日報じた。トランプ氏は反政府デモで多数の犠牲者が出たことを念頭に、指導者は機能を維持するため国を適切に運営