フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「波平と反抗期」「ぬくもりが一番!」「褒められたいの」を、きょう18日に放送する。「波平と反抗期」○「波平と反抗期」カツオがテストで20点を取ってしまい、波平にこっぴどく叱られる。翌日、学校でその話をすると、花子は同じ20点だったが、父親から次は頑張れと励まされ、レストランに連れて行ってもらったと言う。あまりの落差にカツオはがく然とし、波平に抗議する