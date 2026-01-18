●3年ぶり戦国時代の壮絶な描写にコメント相次ぐ テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、11日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第2話「願いの鐘」の視聴分析をまとめた。仲野太賀＝『豊臣兄弟！』第2話より(C)NHK○殺し尽くされた見るに堪えない光景最も注目されたのは20時28分で、注目度79.4％。小一郎(仲野太賀)が信吉(若林時英)の首を