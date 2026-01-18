アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)が、17日に放送された。佐久間大介世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、人気おかずランキング1位に選ばれ、「からあげグランプリ」に昨年571店舗もエントリーするほど毎年おいしさのレベルが上がっている「から揚げ」を深掘りした。から