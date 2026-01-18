友人の話です。不安になるとお腹が痛くなる幼い子どもに、あるものを渡していたと言います。その後、高校生になった息子が「あれって何だったの？」と質問。そこで明かした正体に、胸が温かくなったエピソードです。 不安になると、お腹が痛くなる息子 幼い頃の息子は、緊張するとすぐに腹痛をうったえる子でした。「お腹痛い……」と不安そうに寄ってくることが多く、心配で小児科に相談したことがあります。 しかし、