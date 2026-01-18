物価高が生活を圧迫する中、深刻な貧困に苦しむ人々はある行政の方針に不安を抱いています。『空き缶』を巡る名古屋市の新しい条例について考えます。 【写真を見る】“空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行 寒波が近づいていた年末の夜、屋外で炊き出しの湯気が上がっていました。名古屋市中区の公園で行われた“越冬集会”。ホームレスや生