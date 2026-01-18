京都に完全移籍をした石田侑資「僕が引っ張っていければいい」今冬の移籍市場でJ2のいわきFCからJ1の京都サンガF.C.に完全移籍をしたDF石田侑資。2021年にJ3のガイナーレ鳥取でプロデビューを果たしてから、たどり着いたJ1の舞台。1つずつ階段を登ってきた23歳が「これからの人生にかかっている」と強い思いを話した。持ち前のコミュニケーション力ですぐさまチームに馴染んだ石田。いわきでは3センターバックの左ストッパーと