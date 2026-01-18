歌手・松任谷由実の夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏が１７日、東京・品川のキヤノンギャラリーＳで写真家・小林稔氏とトークショーを行った。イベント後、取材に応じた松任谷氏は昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦について回答。３年ぶりに出場した妻のステージにサプライズ登場し、「翳（かげ）りゆく部屋」でパイプオルガンを演奏した。「長く、紅白をテレビで見ていて自分には別世界だと思っていたものが目の前にあった」。