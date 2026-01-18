女優筒井真理子（65）が17日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。壮絶な役作りについて語った。筒井は2025年だけでもドラマ12本、映画6本に出演。これまで43年の俳優歴で300作品ほどに出演している。2016年公開の映画「淵に立つ」では、役作りのために体重を13キロ増やしたという。同作は「第69回カンヌ国際映画祭」の「ある視点」部門審査員賞などを受賞しており、「太ったかいあったなって」と話し