元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。刺青を初めて見たと明かした。ゲストは2週連続で女優松岡茉優。さらに今放送では、隣のスタジオで収録していたピン芸人永野が飛び入り参加。永野は大ヒット中のNetflixの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」のMCを務め、存在感を発揮している。松岡から「韓国の人たちはヤンキー文化