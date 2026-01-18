イトーヨーカ堂は、バレンタイン重点商品の1つとしてイトーヨーカドー限定で「GODIVA カステラ オ ショコラ」を2月7日から順次発売する。同商品はベルギー産ダークチョコレートを練り込んだ生地に、ココアパウダーの深みとチョコレートチップのカカオの香りを添えたチョコレートカステラ。4個入（税別1500円）と7個入（税別2400円）を用意し、お土産として配りやすいように個包装となっている。バレンタイン市場で洋菓子銘