澤井珈琲は、2017年3月から鳥取県の港町・境港市で国産コーヒーの栽培に取り組み、栽培方法と商品開発の両面で新機軸の打ち出しに挑んでいる。コーヒー栽培の位置づけについて、2025年12月9日、取材に応じた澤井幹雄社長は「澤井珈琲のグループ会社である澤井珈琲ウエルネスがコーヒーの栽培に加えて、健康に資することに重きを置いた商品開発を担っている。コーヒーに対する愛情やモチベーションを大切にしている」と説明する