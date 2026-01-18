衆議院愛知5区で、自民は歯科医師の岡本康宏さんの擁立を決めましたが、前の選挙で落選した神田憲次元財務副大臣も立候補の意向を明らかにしました。自民党愛知県連は17日、選挙対策会議を開き、愛知5区で歯科医師の岡本康宏さん(43)の公認を党本部に求めることを決めました。一方、2024年の選挙で落選した神田憲次元財務副大臣(62)も自民の公認を求める考えを明らかにし、認められない場合は無所属で立候補するということで