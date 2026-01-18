時間帯によって麻酔の効き具合や痛みの感じ方に違いが出ることをご存知だろうか。なぜ夕方になると腰痛を訴える人が増えるのか、虫歯治療に最適な時間帯はいつなのか。最新医学によって明らかになった「時間治療」について、医師が解説する。※本稿は、医師の藤村昭夫『世界の最新医学が教える最高の薬の飲み方 時間治療』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。陣痛を和らげる麻酔は夜間よりも日中が効果的手術後の痛みや