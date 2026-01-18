モデルでタレントのトラウデン直美が、メキシコを訪れた際の様子を披露し、反響を呼んでいる。１３日の投稿で、９８歳の祖父に会いにドイツを訪れたことを明かしていたトラウデン直美は、１７日にインスタグラムを更新。「ドイツのあとは、メキシコへ！」と書き出し、海辺や森の中で撮影したショットなど多数のショットを披露した。続けて「初めてのメキシコはエネルギーたっぷり、自然も美しい、タコスも美味しい、最高の国