今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月18日」今日は何の日？「1月18日」は、何の日でしょうか？ヒントは、あるイベントがきっかけとなり、30歳を迎える人々を祝うために制定された記念日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「三十路の日」でした！2026年1月18日は、「三十路の日