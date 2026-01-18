世界中を旅し、文化や風景からインスピレーションを受け続けるマノロ・ブラニク。その果てしない探求心から生まれた最新コレクションが、この春私たちを新たな世界へと誘います。大胆なサファリムードと洗練されたエレガンスが交錯するデザインは、日常をほんの少し特別にしてくれる存在。履くたびに心が高鳴る、物語を秘めた一足に注目です♡ 旅の記憶が宿るサファリデザイン 本コレクションは、マノロ・ブ