¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê45¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!?¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ!¡×¡Ê¸å7¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÇ¯Ëö¤Ë¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç²Ï°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï45ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢45ºÐ¤Ç½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥ß¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÃ±È¯¤Ç¥Ð¥¤¥È