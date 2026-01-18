ホストクラブやキャバクラ、または風俗店などで働くナイトワーカーは、寿命が短い職業です。早い人は1カ月と持ちませんし、収入が良くても10年以上続けることは困難な業界といえるでしょう。ほとんどの人が“やめてからの人生”の方がよっぽど長く、華やかな世界の裏には厳しい現実問題が潜むのです。【写真】週5勤務の会社員に転身した片瀬那奈さん、所属事務所退社の真相告白実はナイトワーカーを卒業しても、すぐに行動する人