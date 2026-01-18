投球練習する阪神・湯浅＝沖縄県宜野座村阪神の湯浅京己投手が17日、沖縄県宜野座村で、小幡竜平内野手と茨木秀俊投手との練習を公開した。昨季途中に国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」から2年ぶりに復帰して40試合に登板。迎えたオフは胸椎や背中などの可動域拡大をテーマにしており「感覚的にも良くなっている。開幕から1軍でチームの力になりたい」と力を込めた。同じ病気を患い、先に手術を受けた三嶋一輝投手の引退がDe