[1.17 U23アジア杯準々決勝 オーストラリア 1-2 韓国 ジッダ]U-23韓国代表は17日のAFC U23アジアカップ準々決勝でU-23オーストラリア代表を破り、2020年大会以来となるベスト4進出を決めた。20日の準決勝ではU-21日本代表と対戦する。背番号9を着けるFWキム・テウォン(ポルティモネンセ→富山)は準々決勝での出場はなかった。試合後に出番がなかったことを問うと、イ・ミンソン監督の考えを尊重。先制ゴールを挙げたFWベク・ガ