上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が17日に放送され、紺野（宮澤エマ）が“両片思い”で終わった恋について打ち明けると、ネット上には「先輩の気持ちわかる」「めっちゃリアル」「グサグサ刺さりすぎる」といった反響が寄せられた。【写真】筧美和子が主人公の姉・一花役で登場本作は瀬那和章の同名小説をドラマ化した新感覚アカデミッ