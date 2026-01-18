理想の老後とは程遠い、パート三昧の日々を送る私。身体は悲鳴を上げていますが、それでも仕事を辞められないのは生活費のためだけではありません。私が働き続ける、本当の理由とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。 68歳、私の現実 「還暦を過ぎたら、縁側でのんびり過ごす」 若いころ、そんな老後を夢見ていました。しかし現実は、湿布を腰に貼り、スーパーのパートに向かう日々。 なぜパ