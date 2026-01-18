²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¡ÊIBJJF¡Ë¼çºÅ¤Î¡¢²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼4»çÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê70¥­¥í¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²÷µó¤ËÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¶ÌÌÚ¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¤â¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½À½ÑÃå»Ñ¤Î²£´é¤¬³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£IBJJF¸ø¼°¤¬¡Ö2ÆüÌÜ¤ÏÊË¤Î½ÀÆ»Ãå¤È»çÂÓ¤¬¼çÌò¤À¡ª¡×¤Èµ­¤·¡¢Åê¹Æ