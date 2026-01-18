ＤｅＮＡは１７日、２５年まで所属していた三嶋一輝選手（３５）の現役引退を発表した。法大から１２年ドラフト２位で入団。１年目からオールスターに出場するなど即戦力として活躍。先発、中継ぎ、抑えなど様々な役割で投手陣を支え、プロ１３年間で通算３７３試合、３７勝３４敗４２セーブの成績を残した。２２年には「黄色じん帯骨化症」で手術を受けた。じん帯が骨のように硬くなって脊髄を圧迫する病気とされ、下肢のしび