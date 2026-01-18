発足から3カ月が経過した高市早苗内閣。初の女性宰相の「1学期」を識者はどのように評価するか。文芸評論家の浜崎洋介氏、作家の鈴木涼美氏、著述家・翻訳家のマライ・メントライン氏、共同通信編集委員兼論説委員の久江雅彦氏が語り合った。【画像】話題になった高市首相愛用のバッグ◆◆◆参政党との類似点久江高市首相を生み出した要因は、現在の自民党が置かれた状況による、構造的なものでしょう。高市