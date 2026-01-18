滋賀・大津市のマンション建設現場で、大型の杭打ち機が倒れる事故があり、作業員1人が骨折の重傷です。17日午前9時半ごろ、大津市のJR石山駅前にある大規模マンションの建設現場で、大型の杭打ち機が倒れる事故がありました。この事故で、近くにいた作業員の男性（47）が杭打ち機と地面の間に挟まれ、右足の骨を折る重傷です。当時、強風は吹いておらず、警察は業務上過失致傷も視野に事故の原因を調べています。