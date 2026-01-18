『あの頃、君を追いかけた』（2011年）や『怪怪怪怪物！』（2017年）などを手がけた台湾の映画監督ギデンズ・コーが、2025年12月に来日した。監督第3作『赤い糸 輪廻のひみつ』（2021年）が日本にて口コミ効果で大ヒットしたことを受け、監督全作品の一挙上映企画「ギデンズ・コーが語る、ギデンズ・コーの世界」が池袋・新文芸坐にて開催され、ギデンズは全上映のトークに登壇。観客からの質問に答えた。【写真】この記事の写真を