福岡・糸島市で横断歩道を渡っていた子ども2人を車ではね、けがをさせたとして、86歳の女が逮捕されました。17日午後1時30分ごろ、糸島市の信号機のある交差点で、横断歩道を渡っていた6歳と8歳の兄弟が軽自動車にはねられました。8歳の兄にけがはありませんでしたが、6歳の弟は顔などにけがをし、病院に運ばれました。命に別条はないということです。警察は、過失運転傷害の疑いで車を運転していた糸島市の無職・鷲尾スミエ容疑者