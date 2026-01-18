前広島の田中広輔内野手（３６）が１７日、マツダスタジアムで会見し、現役引退を発表した。リーグ３連覇に貢献するなど、カープを愛し、愛された男が１２年を振り返り、思いを語った。以下、主な一問一答。◇◇−家族など周りの方への相談と、その影響はあったか。「相談した人の中には『もういいんじゃないか』『十分やったんじゃないか』と声をかけてくれる方もいたので『そうだよな』と思いながら。僕自身、１２