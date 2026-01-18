大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】元遠藤、レジェンド力士との“夢の組み合い”北陣親方（元遠藤）が大相撲中継の解説席に登場。その中でレジェンド力士と“夢の組み合い”が実現し、その2ショットに「これは歴史的」など相撲ファンは興奮した様子だった。昨年11月の九州場所前に引退を発表した北陣親方。石川出身の力士で、その端正な顔立ちから角界屈指の人気を誇った。生涯戦歴は527勝494敗88休（7