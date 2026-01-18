アメリカのトランプ大統領は17日、デンマークがグリーンランドの売却に応じるまで、デンマークなど8カ国に10％の関税を課すと発表しました。トランプ大統領は17日、アメリカによるグリーンランド領有に反対するデンマークやフランス、イギリスなど8カ国に対し、2月1日から10％の関税を課すと自身のSNSに投稿しました。さらに6月1日には25％に引き上げ、「グリーンランドの完全かつ全面的な購入が成立するまで支払いを求める」とし