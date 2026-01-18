ドジャースでレギュラー争いから脱落したキム・ヘソン(C)Getty Images来る新シーズンも待ち受けるのは険しい競争だ。昨季に3年総額1250万ドル（約19億6250万円）でドジャースとサインしたキム・ヘソンの立場は、いまだポジションが確立されていない不安定なものとなっている。【動画】大谷翔平も笑顔！キム・ヘソンがメジャー初アーチのシーン最終的に万感の世界一で幕を閉じたルーキーイヤーは、当人にとってはまさに鍛錬の日