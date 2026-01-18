お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が17日に放送された日本テレビ「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・56）に出演。おみくじで「大凶」を引き、唯一良いことが書かれていたことを明かした。今回は「熟成インタビューの旅」企画のVTRが放送された。同企画は撮影したインタビューをすぐに放送せず、数年後に会う約束をとりつけて2回インタビューできるまで熟成させるといったもので、2025年1月1日に浅草寺